В Одесі автомобіль наїхав на пішоходів – загинула дитина

В Одесі на Тираспольському шосе автомобіль скоїв наїзд на пішоходів.

В Одесі на Тираспольському шосе у результаті наїзду автомобіля Toyota на пішоходів загинула 3-річна дитина, повідомляє прес-служба ГУНП Одеської області.

– Вчора, 2 червня о 19.15 на Тираспольському шосе автомобіль Toyota скоїв наїзд на пішоходів. У результаті події загинула дитина 2015 року народження. Ще одна постраждала – жінка – із закритою черепно-мозковою травмою в комі госпіталізована до лікарні, – йдеться у повідомленні.

За кермом авто перебувала 68-річна жінка.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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До слова, у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

Фото: прес-служба ГУНП Одеської області