Зґвалтували і вбили: тіло семикласниці виявили у лісопосадці

У Дніпропетровській області в лісопосадці знайшли тіло семикласниці, яка пропала напередодні.

– Вчора в поліцію звернулася молода жінка, мешканка Дніпропетровської області, яка повідомила про зникнення своєї неповнолітньої доньки, 2004 року народження, учениці 7-го класу. Увечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений у лісопосадці поруч із селищем, – повідомляє перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

За результатами огляду місця злочину можна сказати, що дівчина, ймовірно, була згвалтована.

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Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився неповнолітній хлопець, який на рік старший загиблої.

Семикласниця не повернулася додому в ніч на 2 червня. Дівчинка була у місцевому клубі, але потім її ніхто не бачив.

Слідство триває.

Раніше Факти ICTV писали, що у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.