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Авто вщент: фронтмен гурту Градуси потрапив у ДТП

Фронтмен російського поп-гурту Градуси Роман Пашков потрапив у ДТП.

Про це співак повідомив в Instagram.

Аварія сталася перед вильотом до Туреччини, де повинен був пройти концерт групи.

– Викликав я, значить, таксі і поїхав в аеропорт. Але не доїхав! – повідомив Пашков.

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Артист додав, що концерт довелося скасувати.

– Зі мною все в порядку. В принципі, виявилося все простіше, ніж я думав. Позбувся тільки найулюбленішої частини свого волосся, – сказав він.

На фото в артиста перебинтовані голова і рука.

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Авто вщент: фронтмен гурту Градуси потрапив у ДТП / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що гітарист популярного українського гурту Pianoбой Володимир Павловський разом з подругою потрапили в серйозну аварію у центрі Києва.

Фото та відео: pashock_official.

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