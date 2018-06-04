Фронтмен російського поп-гурту Градуси Роман Пашков потрапив у ДТП.
Про це співак повідомив в Instagram.
Аварія сталася перед вильотом до Туреччини, де повинен був пройти концерт групи.
– Викликав я, значить, таксі і поїхав в аеропорт. Але не доїхав! – повідомив Пашков.
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Артист додав, що концерт довелося скасувати.
– Зі мною все в порядку. В принципі, виявилося все простіше, ніж я думав. Позбувся тільки найулюбленішої частини свого волосся, – сказав він.
На фото в артиста перебинтовані голова і рука.
Авто вщент: фронтмен гурту Градуси потрапив у ДТП / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що гітарист популярного українського гурту Pianoбой Володимир Павловський разом з подругою потрапили в серйозну аварію у центрі Києва.
Фото та відео: pashock_official.
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