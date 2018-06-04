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ДТП на “Дорозі смерті” в Одесі: померла іще одна постраждала

В Одесі померла жінка, яка отримала травми в ДТП на Тираспольському шосе.

ДТП

В Одесі померла жінка, яка травмувалася у результаті ДТП на Тираспольському шосе, в якому загинула малолітня дитина, повідомляє прес-служба ГУНП Одеської області.

– В лікарні від отриманих в ДТП тілесних ушкоджень померла друга потерпіла – 20-річна дівчина. Слідчими перекваліфіковано кримінальне провадження з ч.2 на ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), – йдеться у повідомленні.

Для затриманої жінки водія вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, в Одесі на Тираспольському шосе у результаті наїзду автомобіля Toyota на пішоходів загинула 3-річна дитина.

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