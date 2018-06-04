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На Дніпропетровщині підліток вбив 13-річну дівчину після дискотеки

У смт. Іларіонове Дніпропетровської області 14-річний хлопець вбив 13-річну дівчину біля ставка після дискотеки.

Вбивство дівчини після дискотеки

Вбивство сталося близько 1-ї ночі 2 червня у смт. Іларіонове Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє Нацполіція.

1 червня ввечері 13-річна дівчина пішла на дискотеку, після чого батьки втратили з нею зв’язок. У цей же день тіло неповнолітньої виявили місцеві жителі.

У вбивстві поліцейські запідозрили 14-річного хлопця, жителя цього ж селища.

Підлітки разом пішли з дискотеки. На березі ставка між ними стався конфлікт, у результаті якого хлопець вбив дівчину.

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3 червня юнаку вручили підозру. Зараз хлопця затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За інформацією, раніше підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку скутера.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області в лісопосадці знайшли тіло семикласниці, яка пропала після відвідування місцевого клубу. Дівчина, ймовірно, була згвалтована.

Фото: Нацполіція

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