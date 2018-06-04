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На Донеччині чоловік повісився в туалеті поліції

У Волновасі Донецької області чоловік, підозрюваний у нелегальному обігу наркотиків, скоїв самогубство в будівлі поліції. Він повісився у вбиральні.

Самогубство

Підозрюваного у злочині, пов’язаному з незаконним обігом наркотиків, знайшли повішаним у вбиральні адміністративної будівлі поліції, повідомляє Нацполіція.

3 червня до Волноваського відділу поліції для проведення першочергових слідчих та оперативних дій доставили 36-річного чоловіка за підозрою у нелегальному наркообігу.

Його зупинили прикордонники під час перевезення наркотичних речовин у великих розмірах у схованці авто через КПВВ.

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Про факт повідомили прокуратуру. Спільно з ними було проведено огляд місця події.

Встановлюються обставини скоєного. Відкрито кримінальні провадження.

До слова, на Тернопільщині перша сімейна сварка молодого подружжя обернулася самогубством.

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