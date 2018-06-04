На Житомирщині знайшли мертвими двох підлітків

На Житомирщині двох підлітків знайшли у квартирі мертвими. Діти отруїлися невідомою речовиною.

– У ході першочергового з’ясування обставин ознак причетності сторонніх осіб до смерті дітей не виявлено. Розпочато кримінальне провадження. Жінка повернувшись з роботи після нічної зміни, виявила у квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя. Вхідні двері були замкнені зсередини і, щоб потрапити в оселю, довелось зламати замок, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Житомирській області.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділення поліції слідів стороннього проникнення до квартири не виявили.

За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною.

Розпочато кримінальне провадження, триває встановлення усіх обставин.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області в лісопосадці знайшли тіло семикласниці, яка пропала після відвідування місцевого клубу. Дівчина, ймовірно, була згвалтована.