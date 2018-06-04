У Києві на Русанівських садах у ніч на 4 червня загорівся приватний двоповерховий будинок на вулиці Садовій.
Про це повідомляє Інформатор.
За даними видання, пожежа почалася близько 01.10 в будинку, в якому давно ніхто не жив і який був виставлений на продаж.
За словами сусіда, це був, швидше за все, підпал.
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Пожежники оперативно ліквідували загоряння.
У будинку впав дах, а другий поверх згорів дотла. Від будівлі залишилися тільки бетонні стіни.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Причину загоряння встановить слідство.
Нічна пожежа у Києві: на Русанівці згорів будинок / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві загорілися торгові павільйони поблизу станції метро Академмістечко.
Фото, відео: Информатор
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