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П’яне кунг-фу: двоє чоловіків розтрощили припарковані авто і напали на поліцейських

У Києві в ніч на 4 червня двоє п’яних чоловіків трощили чужі припарковані авто і накинулися з кулаками на поліцію.

Інцидент стався у Подільському районі на вул. Кирилівська, пишуть на сайті Київ Оперативний.

– Компанія з двох чоловіків трохи перебрала з алкоголем і почала трощити припарковані у дворі автомобілі. Як тільки до нетверезих дебоширів наблизилася поліція, чоловіки вирішили показати свої вміння “п’яного кунг-фу” на правоохоронців, – розповіли подробиці у виданні.

Правоохоронці дали відсіч порушникам, але у ході бійки один з правоохоронців отримав рвану рану на руці.

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П’яне кунг-фу: двоє чоловіків розтрощили припарковані авто і напали на поліцейських / 2 фотографии

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До речі, у Запоріжжі п’яна лікар на кермом авто протаранила чужу машину, а після затримання влаштувала патрульними допит і накинулася з кулаками.

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