PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Києвом в авто знайшли застреленим 23-річного хлопця/

Під Києвом в авто знайшли застреленим 23-річного хлопця

Вночі в селі Гореничі під Києвом в автомобілі знайшли тіло 23-річного хлопця з вогнепальним пораненням.

Про загибель молодого чоловіка повідомляє Нацполіція у Київській області.

– Сьогодні вночі у селі Гореничі в автомобілі Range Rover виявлено тіло 23-річного жителя Києва з вогнепальними пораненнями, – йдеться у повідомленні.

Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Читайте: На Донеччині чоловік повісився в туалеті поліції

На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи.

Встановлюються свідки та всі обставини злочину.

За даними Обозреватель, у розстріляному автомобілі знаходився віце-президент Федерації боксу Києва Олександр Ліщенко. Він встиг вибігти з авто в лісопосадку.

У результаті стрілянини загинув його водій – Максим Ковтуненко 1994 року народження.

Тим часом в Одесі люди перекрили Тираспольское шосе, де 2 червня під колесами позашляховика загинула 4-річна дівчинка.

Фото: StayHunting

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка