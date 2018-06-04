Під Києвом в авто знайшли застреленим 23-річного хлопця

Вночі в селі Гореничі під Києвом в автомобілі знайшли тіло 23-річного хлопця з вогнепальним пораненням.
Про загибель молодого чоловіка повідомляє Нацполіція у Київській області.
– Сьогодні вночі у селі Гореничі в автомобілі Range Rover виявлено тіло 23-річного жителя Києва з вогнепальними пораненнями, – йдеться у повідомленні.
Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи.
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На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи.
Встановлюються свідки та всі обставини злочину.
За даними Обозреватель, у розстріляному автомобілі знаходився віце-президент Федерації боксу Києва Олександр Ліщенко. Він встиг вибігти з авто в лісопосадку.
У результаті стрілянини загинув його водій – Максим Ковтуненко 1994 року народження.
Тим часом в Одесі люди перекрили Тираспольское шосе, де 2 червня під колесами позашляховика загинула 4-річна дівчинка.
Фото: StayHunting