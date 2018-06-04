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Повністю згорів при падінні – у Росії розбився літак

У Волгоградській області (Росія) розбився легкомоторний літак.

Літак

У Волгоградській області (Росія) під час запилення полів розбився легкомоторний літак, у результаті чого загинув пілот, повідомляє Інтерфакс.

Літак впав в поле. За інформацією агентства, на борту окрім пілота нікого не було.

При падінні на землю легкомоторний літак повністю згорів. Обставини події уточнюються.

Читайте: Турист випав з літака на злітну смугу і помер

До слова, 7-річну дівчинку, яка зникла у місті Белово в Кемеровській області (Росія), виявили мертвою у старому холодильнику, що стояв на вулиці.

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