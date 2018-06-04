У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги автомобіль зніс зупинку громадського транспорту та перевернувся.

– Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини на зупинку громадського транспорту та перевернувся. Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала на зупинці. Ще одна 25-річна жінка, яка стояла на зупинці, та 26-річний водій автомобіля Skoda отримали травми та були доправлені до лікарні, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.





Смертельна ДТП у Дніпрі: автомобіль зніс зупинку з людьми / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

Фото: ГУ НП у Дніпропетровській області.