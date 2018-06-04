У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги автомобіль зніс зупинку громадського транспорту та перевернувся.
– Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини на зупинку громадського транспорту та перевернувся. Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала на зупинці. Ще одна 25-річна жінка, яка стояла на зупинці, та 26-річний водій автомобіля Skoda отримали травми та були доправлені до лікарні, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Читайте:
ДТП на "Дорозі смерті" в Одесі: померла іще одна постраждала
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.
Смертельна ДТП у Дніпрі: автомобіль зніс зупинку з людьми / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.
Фото: ГУ НП у Дніпропетровській області.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+