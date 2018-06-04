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У Бразилії акула напала на підлітка і відкусила статеві органи (18+)

У Бразилії на 15-річного хлопця напала акула. Внаслідок атаки юнак позбувся своїх статевих органів.

У ході інциденту акула не тільки відкусила статеві органи, а й пошкодила стегнову кістку, повідомляє The Metro.

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У даний час хлопець знаходиться в лікарні у критичному стані. Відомо, що по дорозі до лікарні він пережив серцевий напад. За його життя борються лікарі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Киргизії в ніч на 3 червня загинула Місіс світу-2018 Санія Шакірова.

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