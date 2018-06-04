У Донецькій області насмерть збили дитину

У Мирнограді (Донецька область) автомобіль збив 10-річну дитину.

У Мирнограді (Донецька область) легковий автомобіль збив 10-річного хлопчика на велосипеді. Від отриманих травм дитина померла, повідомляє прес-служба ГУНП в Донецькій області.

Повідомлення про ДТП з постраждалими надійшло 3 червня близько 11.30.

– Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 30-річний водій на автомобілі Mercedes рухався по вулиці Соборній. В цей час з бічної вулиці на дитячому велосипеді виїхав 10-річний хлопчик. Водій легковика не встиг зупинити автомобіль і скоїв наїзд на велосипедиста, – йдеться у повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

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До слова, в Одесі близько 60 осіб сьогодні вранці перекрили Тираспольське шосе, де 2 червня під колесами позашляховика загинула 4-річна дівчинка, з вимогою встановити в цьому місці повноцінний світлофор.

Фото: прес-служба ГУНП в Донецькій області