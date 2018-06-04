У Харкові затримали п’яного за кермом брата Олени Зайцевої, однієї з учасниць ДТП у Харкові на вулиці Сумській.
Про це повідомляє користувач Facebook Роман Старченко у групі Авто Євро Сила.
Василь Зайцев у нетверезому стані почав роз’їжджати вулицями міста. Його затримали патрульні.
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Від медичного огляду відмовився. Був складений протокол за ч.1. ст.130 (Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) та винесено постанову по ч.1. ст.122.
У Харкові зловили п’яним за кермом брата Зайцевої / 2 фотографии
Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові автомобіль Lexus влетів у натовп. У результаті ДТП загинули 6 осіб.
Фото: Роман Старченко.
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