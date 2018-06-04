У Києві біля Байкового кладовища з гранатомета вели вогонь по бюро ритуальних послуг.

У Києві біля Байкового кладовища невідомий вистрілив з гранатомета в бюро ритуальних послуг, повідомляє прес-служба ГУНП Києва.

Охоронець ритуального закладу близько 4 години ранку повідомив в поліцію про те, що чув звук, схожий на вибух.

– За вказаною адресою правоохоронці виявили предмет. Працівники поліції оточили територію, прилеглу до місця скоєння злочину. Вибухотехніки знешкодили боєприпас, який застряг у стіні ритуального бюро. Внаслідок події ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.







У Києві з гранатомета обстріляли ритуальне бюро / 4 фотографии

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До слова, у Києві на Русанівських садах в ніч на 4 червня загорівся приватний двоповерховий будинок на вулиці Садовій.

Фото: прес-служба ГУНП Києва