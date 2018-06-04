PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві з гранатомета обстріляли ритуальне бюро/

У Києві з гранатомета обстріляли ритуальне бюро

У Києві біля Байкового кладовища з гранатомета вели вогонь по бюро ритуальних послуг.

У Києві біля Байкового кладовища невідомий вистрілив з гранатомета в бюро ритуальних послуг, повідомляє прес-служба ГУНП Києва.

Охоронець ритуального закладу близько 4 години ранку повідомив в поліцію про те, що чув звук, схожий на вибух.

За вказаною адресою правоохоронці виявили предмет. Працівники поліції оточили територію, прилеглу до місця скоєння злочину. Вибухотехніки знешкодили боєприпас, який застряг у стіні ритуального бюро. Внаслідок події ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.

image image image image
У Києві з гранатомета обстріляли ритуальне бюро / 4 фотографии

Читайте: На Дніпропетровщині підліток вбив 13-річну дівчину після дискотеки

До слова, у Києві на Русанівських садах в ніч на 4 червня загорівся приватний двоповерховий будинок на вулиці Садовій.

Фото: прес-служба ГУНП Києва

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка