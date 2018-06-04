У Києві чоловік стрибнув з Південного мосту і загинув від сильного удару об дно.
Потерпілий з компанією відпочивали на пляжі, випиваючи алкогольні напої, повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, 30-річний чоловік вирішив довести, що може стрибнути з моста і зробив це бомбочкою.
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За попередньою інформацією, чоловік загинув від сильного удару об дно. А пошуки затягнулися у зв’язку із змуленим дном, в якому застрягло його тіло. У тому місці, де чоловік увійшов в воду, глибина становила 3 м.
Тіло чоловіка ідентифікували, на місце трагедії виїхали родичі. Працювали 2 катери з рятувальниками, медики, водолази.
У Києві з Південного мосту стрибнув чоловік. Врятувати не вдалося / 7 фотографий
Раніше під час відпочинку в Єгипті загадково загинув київський ресторатор Валерій Петров.
Фото: Інформатор.
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