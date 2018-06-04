У психлікарні Чернівців у хлопця у руках вибухнула сумка

На території Чернівецької обласної психіатричної лікарні хлопець взяв у руки сумку, яка незабаром вибухнула. На щастя, хлопець відбувся незначними порізами.

Про це повідомляє інформаційне агентство АСС.

За словами свідка, який перебував біля Чернівецької обласної психіатричної лікарні, до нього підбіг хлопець із закривавленими руками і попросив допомогти. Потерпілий розповів, що побачив сумку, взяв у руки і вона вибухнула.

Зараз на території лікарні працюють поліцейські та інші спеціальні служби. Кажуть, у хлопця 16-18 років у руках вибухнув невідомий предмет. Що саме це було – поки невідомо.

Представник Нацполіції зазначає, що 16-річний юнак, у руках якого вибухнув пристрій, отримав незначні порізи. Його вже відпустили додому.

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