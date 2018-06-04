В Одесі близько 60 осіб сьогодні вранці перекрили Тираспольское шосе, де 2 червня під колесами позашляховика загинула 4-річна дівчинка, з вимогою встановити у цьому місці повноцінний світлофор.
Про це пише Думская.
На місце трагедії люди принесли іграшки та квіти.
– Водії ігнорують перехід. Вони мчать на жовте світло. Чекаємо по 10-15 хвилин, щоб перейти. Тут кожні півроку стаються смертельні випадки, – розповіли учасники мітингу.
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Нагадаємо, 2 червня в Одесі на перетині Тираспольського шосе і Першого Амурського провулка автомобіль Toyota RAV4 збив дівчину з дитиною на руках. Чотирирічна дівчинка загинула на місці, а 20-річна жінка (тітка дівчинки) у комі.
На місці ДТП встановлено нерегульований світлофор, який блимає жовтим.
В Одесі люди перекрили трасу, на якій позашляховик збив дитину / 4 фотографии
Фото: Думская
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