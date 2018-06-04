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Втратив свідомість і впав у воду! Українець помер на Кіпрі

На Кіпрі в місті Айя-Напа загинув 65-річний український турист Василь Войчук.

Айя-Напа, Кіпр

65-річний Василь Войчук помер у понеділок вранці після купання у морі в місті Айя-Напа (Кіпр), повідомляє Сyprus mail.

За інформацією, виходячи з моря, чоловік втратив свідомість і впав у воду.

Швидка допомога відвезла українця у приватну клініку, але він помер по дорозі.

Причина смерті поки невідома.

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За даними видання, українець приїхав на Кіпр 25 травня і мав перебувати там до кінця цього тижня.

Раніше під час відпочинку в Єгипті загадково загинув київський ресторатор Валерій Петров.

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