У Гватемалі внаслідок виверження вулкана Фуего загинули щонайменше 25 людей, ще 20 поранені.

Про це повідомляє The Washington Times.

За даними видання, чотири людини загинули, коли лава підпалила будинок, та двох дітей, які стояли на мосту, спостерігаючи за виверженням, накрила лава.

Але жертв може бути набагато більше, оскільки невизначена кількість людей зникала безвісти.

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На даний момет близько 300 людей евакуйовано з прилеглих сіл, покритих попелом.

За даними ВВС, загинули щонайменше 25 осіб, 653 евакуйовані до тимчасових притулків.

За оцінками фахівців Національного інституту вулканології, сейсмології і метеорології, вулкан викидає попіл на висоту до 10 км над рівнем моря.

Фуего входить в число найактивніших вулканів на території Гватемали, він знаходиться всього в 40 км на північний захід від столиці республіки.







Виверження вулкана у Гватемалі: 25 загиблих і десятки поранених / 4 фотографии

До слова, нещодавно на Гаваях лава вулкану оббризкала чоловіка, який стояв на балконі 3 поверху. Він отримав серйозний опік ноги з гомілки до стопи.

Фото: Ele‏ @carel1284