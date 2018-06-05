На Донбасі загинув брат Гонгадзе

На Донбасі 25 травня наслідок артилерійського обстрілу загинув 22-річний боєць ДУК ПС Мар’ян Корчак (Хитрий).
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила вдова журналіста Мирослава Гонгадзе.
– Мар’ян Корчак був родиною, Леся Корчак-Гонгадзе була його тіткою. Вічна пам’ять, – написала она.
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Мар’ян був троюрідним братом відомого журналіста Георгія Гонгадзе.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що до полону бойовиків потрапив 19-річний боєць ЗСУ.
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