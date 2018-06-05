У ніч на 5 червня в Лимані Донецької області невідомі кинули три гранати у житловий будинок, де мешкають 4 особи.

– Внаслідок вибухів частково пошкоджено помешкання та два автомобіля. Постраждалих немає. Поліція вживає заходів щодо встановлення і затримання зловмисників. 36-річний чоловік повідомив, що надворі пролунало три хлопки, схожі на вибухи. В цей час вдома знаходилися його батьки та брат, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти-криміналісти і кінолог.

Невідомі кинули на подвір’я три гранати, одна з яких розірвалася на горищі будинку. Пошкоджено вікна та два автомобілі, що знаходилися у дворі. Речові докази вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.









На Донеччині будинок закидали гранатами / 5 фотографий

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Фото: ГУ НП у Донецькій області.