На Львівщині поліцейський збив велосипедистку

На Львівщині, старший сержант поліції на смерть збила велосипедистку.
– Водій автомобіля Шкода Октавія, старший сержант поліції, 1975 року народження, мешканка Кам’янка-Бузького району, скоїла наїзд на мешканку села Кудирявці Бузького району, яка рухалась на велосипеді в зустрічному напрямку, – повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
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В результаті ДТП потерпіла від отриманих травм померла на місці події до прибуття швидкої медичної допомоги.
Обставини події встановлюються.
Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги автомобіль зніс зупинку громадського транспорту та перевернувся.
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