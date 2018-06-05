PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Львівщині шахраї влаштували справжнє полювання: вже більше 3 тисяч потерпілих/

На Львівщині шахраї влаштували справжнє полювання: вже більше 3 тисяч потерпілих

На Львівщині орудують шахраї: вони дзвонять переважно до пенсіонерів і обманним шляхом вимагають гроші.

Таких випадків вже більше трьох тисяч. Літнім людям дзвонять під виглядом родичів та кажуть, що потрапили у халепу і потрібні гроші. Бабусі вірять та віддають останні гроші.

Поліція каже, що таких злочинців спіймати зовсім непросто, тож зараз проводять повчальні лекції серед громадян.

Більше дивіться у відео програми Надзвичайні новини.

Читайте: Шахраї продали українцям неіснуючих авто на 7 млн

До речі, раніше Факти ICTV попереджали про те, що шахраї розсилають підроблені рішення суду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка