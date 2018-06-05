На Львівщині шахраї влаштували справжнє полювання: вже більше 3 тисяч потерпілих

На Львівщині орудують шахраї: вони дзвонять переважно до пенсіонерів і обманним шляхом вимагають гроші.

Таких випадків вже більше трьох тисяч. Літнім людям дзвонять під виглядом родичів та кажуть, що потрапили у халепу і потрібні гроші. Бабусі вірять та віддають останні гроші.

Поліція каже, що таких злочинців спіймати зовсім непросто, тож зараз проводять повчальні лекції серед громадян.

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До речі, раніше Факти ICTV попереджали про те, що шахраї розсилають підроблені рішення суду.