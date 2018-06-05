На Одещині стріляли у депутата

У Чорноморську Одеської області вночі стріляли у депутата міськради. 54-річного чоловіка госпіталізували з травматичними ушкодженнями стегна.

– Подія сталася близько першої години ночі біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий та, здійснивши декілька пострілів з травматичної зброї через водійське вікно, з місця події втік. Постраждалого з тілесними ушкодженнями у вигляді поранення стегна було доставлено до лікарні, – зазначили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Вживаються заходи по встановленню та затриманню особи, яка вчинила вказане правопорушення. Слідство триває.

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