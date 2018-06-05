Вранці в Одеській області маршрутка Кілія – Одеса зіткнулася з вантажним бусом. Десятьох пасажирів автобуса травмовано, водій буса загинув.

ДТП сталася близько 7 ранку на трасі Кілія – Струмок, повідомляє глава Кілійської райради Павло Бойченко.

Водій вантажного мікроавтобуса в умовах туману здійснював обгін вантажівки. Не переконавшись у безпеці маневру, він допустив лобове зіткнення із пасажирським автобусом.

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Травми різного ступеня тяжкості отримали 10 пасажирів автобуса, двоє постраждалих у важкому стані. Водій вантажного буса загинув.

Для надання допомоги постраждалим мобілізовані всі служби.



Pavel Boychenko

Pavel Boychenko

Pavel Boychenko Pavel Boychenko На Одещині зіштовхнулися маршрутка та вантажний бус – 10 постраждалих / 4 фотографии