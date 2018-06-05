Пожежа у Чорнобилі: палає найбільш “радіаційний” ліс

У Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, палає найзабрудненіша територія – Рудий ліс.
У Чорнобильській зоні спалахнула пожежа. Очевидці повідомляють, що горить район Факела. Це стела, яка інформує про те, що ви під’їжджаєте до Чорнобильської атомної станції. За стелою знаходиться сумнозвісний Рудий ліс – найзабрудненіша у зоні територія.
Очевидці повідомляють, що вже горить і сам Рудий ліс. Про це у Facebook повідомив організатор спільноти Чорнобиль з перших вуст.
Також киян попереджають про небезпеку через пожежу в Чорнобильській зоні.
Читайте: Нічна пожежа у Києві: на Русанівці згорів будинок
– У лісосмузі Чорнобиля почалися значні пожежі, кажуть, що вітер несе стовпи диму в Київ, закривайте вікна, і на вулиці довго не перебуваєте, – йдеться у повідомленні КИЇВ LIFE у Telegram.
Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий, п’ятий, рівень пожежної небезпеки.