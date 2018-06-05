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Пожежа у Чорнобилі: палає найбільш “радіаційний” ліс

У Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, палає найзабрудненіша територія – Рудий ліс.

У Чорнобильській зоні спалахнула пожежа. Очевидці повідомляють, що горить район Факела. Це стела, яка інформує про те, що ви під’їжджаєте до Чорнобильської атомної станції. За стелою знаходиться сумнозвісний Рудий ліс – найзабрудненіша у зоні територія.

Очевидці повідомляють, що вже горить і сам Рудий ліс. Про це у Facebook повідомив організатор спільноти Чорнобиль з перших вуст.

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Пожежа у Чорнобилі: палає найбільш “радіаційний” ліс / 5 фотографий

Також киян попереджають про небезпеку через пожежу в Чорнобильській зоні.

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– У лісосмузі Чорнобиля почалися значні пожежі, кажуть, що вітер несе стовпи диму в Київ, закривайте вікна, і на вулиці довго не перебуваєте, – йдеться у повідомленні КИЇВ LIFE у Telegram.

Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий, п’ятий, рівень пожежної небезпеки.

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