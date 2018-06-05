Пожежа у Чорнобилі: у ДСНС назвали ймовірну причину

Причиною загоряння сухої трави в зоні відчуження Чорнобильської АЕС міг бути підпал.

Про це на брифінгу заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає УНН.

– На місці пожежі були знайдені смолоскипи, і зараз слідчі органи встановлюють їх приналежність, і взагалі чи мають вони відношення до цієї пожежі, – уточнив він.

За його словами, гасіння пожежі ускладнилось через підвищений рівень радіації в окремих кварталах.

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– На цей час основні зусилля ДСНС зосереджені на гасіння пожежі в напрямку колишнього села Копачі, де знаходиться “рудий ліс”…Робота з гасіння пожежі ускладнюється тим, що в окремих лісових кварталах існує підвищений радіаційний фон, але цю проблему ми вирішували шляхом застосування авіації, – сказав Чечоткін.

За даними ДСНС, радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:

У Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год);

у Чорнобилі радіаційний фон складає 24.1 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год);

на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 50.7 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

Раніше він сказав, що локалізувати пожежу в Чорнобильскій зоні буде можливо до обіду завтрашнього дня.