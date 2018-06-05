Пожежа у Чорнобилі: у ДСНС назвали ймовірну причину

Причиною загоряння сухої трави в зоні відчуження Чорнобильської АЕС міг бути підпал.
Про це на брифінгу заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає УНН.
– На місці пожежі були знайдені смолоскипи, і зараз слідчі органи встановлюють їх приналежність, і взагалі чи мають вони відношення до цієї пожежі, – уточнив він.
За його словами, гасіння пожежі ускладнилось через підвищений рівень радіації в окремих кварталах.
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– На цей час основні зусилля ДСНС зосереджені на гасіння пожежі в напрямку колишнього села Копачі, де знаходиться “рудий ліс”…Робота з гасіння пожежі ускладнюється тим, що в окремих лісових кварталах існує підвищений радіаційний фон, але цю проблему ми вирішували шляхом застосування авіації, – сказав Чечоткін.
За даними ДСНС, радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:
- У Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год);
- у Чорнобилі радіаційний фон складає 24.1 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год);
- на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 50.7 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).
Раніше він сказав, що локалізувати пожежу в Чорнобильскій зоні буде можливо до обіду завтрашнього дня.