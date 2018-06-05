У Києві маршрутка на смерть збила жінку на зебрі

У Києві водій маршрутки збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
У Києві на перехресті Оболонського проспекту та Степана Бандери маршрутка на смерть збила жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході, повідомляє KyivOperativ у Telegram.
– Щойно на перехресті Оболонського проспекту та Степана Бандери, у напрямку ж/м Оболонь, водій маршрутного автобуса збив жінку, яка переходила дорогу.
Судячи з усього, жінка йшла по пішоходному переходу, – йдеться у повідомленні.
Жінка померла на місці від отриманих травм. Лікарі, які приїхали на виклик, лише констатували смерть.
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До слова, вранці в Одеській області маршрутка Кілія – Одеса зіткнулася з вантажним бусом.
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