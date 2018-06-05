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У Києві в технічному колодязі знайшли труп

У технічному колодязі на Деміївській площі у Києві знайшли труп.

Труп у колодязі

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Тіло дістають з колодязя співробітники Київської аварійно-рятувальної служби.

Причини смерті встановлять судмедексперти та слідство.

Читайте: Втратив свідомість і впав у воду! Українець помер на Кіпрі

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У Києві в технічному колодязі знайшли труп / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області в лісопосадці знайшли тіло семикласниці, яка пропала після відвідування місцевого клубу. Дівчина, ймовірно, була згвалтована.

Фото: dtp.kiev.ua

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