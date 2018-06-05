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У центрі Запоріжжя дерево впало на тролейбус з людьми

На бульварі Шевченка у Запоріжжі сьогодні вранці дерево впало на тролейбус №13, в якому знаходилися 15 пасажирів. Двоє з них отримали травми.

Дерево впало на тролейбус

Про це повідомляє сайт 061.

Чоловік отримав вивих плеча, у жінки – перелом стегна.

Постраждалих швидка госпіталізувала до 5-ї міської лікарні.

Пошкодження отримали також тролейбус і лінії електропередач.

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У центрі Запоріжжя дерево впало на тролейбус з людьми / 2 фотографии

ЧитайтеУ центрі Києва на Range Rover впало дерево

Нещодавно у Києві дерево впало на припарковані автомобілі. Через це на дорозі у напрямку Львівської площі утворився затор.

Фото: 061

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