В Одесі від кору померло немовля

В Одесі від важкої пневмонії, ускладненої кором, помер 10-місячний малюк.

– Лікарі зробили все можливе. Важка пневмонія, ускладнена кором. Мама (Померлої дитини. – Ред.) до сих пір вибирається з хвороби. Старші діти теж перехворіли й одужали. Владик не витягнув, він народився ослабленим і на ранньому терміні, – повідомила волонтер Катерина Ножевнікова.

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У малюка не було щеплення від цього захворювання, тому що перша вакцинація відбувається через рік після народження.

Нагадаємо, Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра, координатора освітнього проекту Наукові пікніки Анастасії Бикової-Шелевицької про те, що потрібно знати, аби не захворіти на кір.