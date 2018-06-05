В Одесі від кору померло немовля

В Одесі від важкої пневмонії, ускладненої кором, помер 10-місячний малюк.
– Лікарі зробили все можливе. Важка пневмонія, ускладнена кором. Мама (Померлої дитини. – Ред.) до сих пір вибирається з хвороби. Старші діти теж перехворіли й одужали. Владик не витягнув, він народився ослабленим і на ранньому терміні, – повідомила волонтер Катерина Ножевнікова.
Читайте: Стрімке зростання захворюваності на кір: щепити зобов’яжуть дітей до 18 років
У малюка не було щеплення від цього захворювання, тому що перша вакцинація відбувається через рік після народження.
Нагадаємо, Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра, координатора освітнього проекту Наукові пікніки Анастасії Бикової-Шелевицької про те, що потрібно знати, аби не захворіти на кір.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+