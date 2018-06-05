Вдарив ножем і втік – У Києві іноземець напав на сусіда

В одному з хостелів Києва іноземець напав на сусіда та поранив його ножем.

У київському хостелі іноземець напав на сусіда, поранив його ножем та втік, повідомляє прес-служба ГУНП у Києві.

Поліцейські отримали повідомлення про госпіталізацію у стаціонар 36-річного мешканця Чернігівської області. Чоловіка знайшли в непритомному стані в хостелі на вулиці Богданівській.

На місці події правоохоронці поспілкувалися з іншими мешканцями хостелу.

– Ми встановили, що між чоловіками, які проживали у хостелі і жили за рахунок тимчасових підробітків, виникла бійка. У результаті один із них схопив ножа, вдарив іншого у живіт і втік. За прикметами патрульні розшукали втікача та передали його слідчим. Це – 42-річний уродженець іншої держави, якого у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали, – розповів заступник начальника Солом’янського управління поліції Сергій Борданов.

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Із затриманим спілкуються слідчі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

До слова, у Чорноморську Одеської області вночі стріляли у депутата міськради.

Фото: прес-служба ГУНП у Києві