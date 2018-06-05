Я виконав свою місію та йду далі – предсмертні записки Кантера

Режисер, продюсер і мандрівник Леонід Кантер перед смертю написав кілька прощальних листів.

– Версія вбивства відхиляється, оскільки Леонід Кантер залишив кілька передсмертних листів. У них він писав, що свою місію виконав і йде далі, і що хоче, щоб розпочате ним продовжували його однодумці й послідовники, – повідомив начальник Бахмацького райвідділу поліції ГУНП в Чернігівській області Юрій Жула, передає Укрінформ.

За його словами, Кантер був людиною творчою і неординарною, і своїми проблемами далеко не з усіма ділився. А вони в нього були. Зокрема, він розлучився з дружиною і жив на Обирку з іншою жінкою. Хоча суїцид, впевнений поліцейський, скоїв точно не через жінок чи сімейні проблеми. Можливо, далися взнаки психологічні травми, отримані на війні (відомо, що Кантер був активним учасником бойових дій на сході України. До того ж, знімав документальний фільм у Донецькому аеропорту. – Ред.). Алкоголю він не вживав і останнім часом, як дехто припускає, не пив.

Нагадаємо, 4 червня українського режисера Леоніда Кантеравиявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.