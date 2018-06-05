Як у 90-ті. До чоловіка у квартиру ломилися з молотками та пістолетом

У Броварах Київської області до чоловіка у квартиру намагалися потрапити за допомогою пістолета та молотків.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

– Зателефонували з невідомого номера і почали погрожувати. Говорили, що прийдуть і мене уб’ють. Потім ще раз зателефонували і сказали, що вони вже під’їжджають. У цей момент я вже був вдома. Приїхали дві машини та якісь дужі хлопці, – розповідає власник квартири Віктор.

Нападники по черзі почали трощити двері молотками. Після чого дістали пістолет та почали стріляти у вічко. Господар ледве встиг сховатися.

Коли двері не вдалося виламати, нападники поїхали за бензопилою.

Коли слідча група приїхала на місце злочину, то нападників уже не було. У той же вечір чоловіки викрали автомобіль. Поліція одразу встановила учасників банди й затримала одного з них.

Затриманим виявився 24-річний Владислав Алієв. За фахом юрист, батько двох дітей. Офіційно він ніколи не працював, а живе за рахунок батьків дружини. Усі звинувачення хлопець заперечує.

Суддя відпустила Алієва під домашній арешт. Слідство триває.

Раніше Факти ICTV писали, що в ніч на 5 червня в Лимані Донецької області невідомі кинули три гранати у житловий будинок, де мешкають 4 особи.