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Застрелився відомий український режисер

Застрелився відомий український режисер, продюсер, мандрівник і письменник Леонід Кантер.

Тіло 36-річного Кантера виявили в його будинку в селі Обирок Борзнянського району Чернігівської області. Інформацію про самогубство чоловіка підтвердили  і в ГУНП Чернігівської області.

Поліція на місці події виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення в щелепу.

– Поруч з тілом правоохоронці виявили зброю. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження і перевіряються всі обставини події, – йдеться в повідомленні поліції.

Як відомо, Леонід Кантер продюсер десятків короткометражних фільмів, музичних кліпів, соціальних і рекламних роликів. У 2015 році світ побачив його повнометражний документальний фільм про кіборга Донецького аеропорту Добровольці Божої чоти.

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Останньою його роботою став документальний фільм Міф про легендарного добровольця, оперного співака Василя Сліпака. Картина вийде на екрани лише цьогоріч.

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Застрелився відомий український режисер / 3 фотографии
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