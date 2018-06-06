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ДТП під Львовом: мікроавтобус в’їхав у зупинку

У селі Нижня Стинява Стрийського району Львівської області сталася ДТП – мікроавтобус в’їхав у зупинку. Про постраждалих інформації немає.

ДТП у Львівській області

Про ДТП повідомляє група Varta1 у Facebook.

– Заїхав у зупинку Н.Стинява, – йдеться у повідомленні.

Обставини та причини ДТП наразі невідомі.

За інформацією свідків, на місце аварії поїхала вже друга машина швидкої допомоги.

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ДТП під Львовом: мікроавтобус в’їхав у зупинку / 3 фотографии

Нагадаємо, в Тульській області РФ сталася ДТП, в якій постраждали троє українців.

Фото: Varta1/Marian Matkovsky

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