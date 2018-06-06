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Душили та змушували копати собі могилу. На Вінниччині жорстоко побили ветерана АТО

У селі Сигнал Вінницької області двоє будівельників жорстоко побили ветерана АТО. Його душили, а також змушували копати собі могилу.

АТОшника побили

Олександр Дяк нещодавно повернувся з полігону та пішов на будівництво за 200 гривень за день, пишуть Факти.

– Працювали на об’єкті втрьох. Я цих хлопців, з ким довелося будувати, знаю тільки наочно. Одного з них звати Сергій, прізвисько — Дикий. Про другого нічого не знаю. Під час будівельних робіт у нас стався конфлікт.

Вони дізналися, що я служив в АТО, і почали мене бити. При цьому один з моїх напарників постійно кричав: “Тебе в АТО не вбили? Так ми доб’ємо!”, – розповідає потерпілий.

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Чоловік згадує, його поклали на землю і били ногами по обличчю, а потім дали лопату та змусили копати собі могилу. Потім накинули на шию петлю та почали душити, доки він не знепритомнів. Отямившись, чоловік втік.

У поліції підтвердили звернення Дяка щодо побиття. Відкрито кримінальне провадження.

Раніше в Києві невідомі напали на бійця АТО, коли той пішов до магазину за гречкою.

Фото: Кадр із відео 

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