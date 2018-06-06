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Однорічний хлопчик випав з 4-го поверху та вижив

У селі Білокриниця Тернопільської області однорічний хлопчик випав із четвертого поверху. Дитину госпіталізували до реанімації, а згодом перевели до обласної лікарні.

На Кременеччині малюк, якому виповнилося лише рік і два місяці, зміг самостійно вибратися на підвіконня і через відчинене вікно, закладене москітною сіткою, випав із висоти четвертого поверху, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався 5 червня. Повідомлення до поліції надійшло від лікаря бригади швидкої допомоги.

У момент нещастя матір хлопчика поралася на кухні. Дитина була поряд і в якийсь момент поповзла до кімнати.

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Дитину з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімації районної лікарні, а згодом перевезли до дитячого обласного лікувального закладу.

Раніше в Києві 4-річний хлопчик випав із 12-го поверху та розбився на смерть. Дитину не витримала москітна сітка на вікні балкону.

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