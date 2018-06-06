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Оголошено план-перехоплення: у Києві четверо в масках викрали коштовності

У Києві ввели план-перехоплення, чотири людини в масках на автомобілі BMW здійснили пограбування.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на свої джерела.

Читайте: На вокзалі у Києві чоловіка пограбували двічі за годину

Зловмисники в масках розбили скло в авто Volvo і викрали звідти сумку з цінностями. Це сталося неподалік від Жулянського моста – за адресою Велика Окружна, 5. BMW відразу поїхало у бік Теремків.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві троє зловмисників напали на кореспондента програми Інсайдер (ICTV) Артема Кулю. Його жорстоко побили і пограбували.

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