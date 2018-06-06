Під Дніпром 6-річна дівчинка торкнулася сходів – дитину вбило струмом

У селищі Підгородному Дніпропетровської області 6-річна дівчинка загинула від удару струмом.
Про це повідомляють Новини Дніпра з посиланням на прес-службу ДТЕК Дніпровські електромережі.
Там розповіли, що дитина торкнувся металевої частини сходів і її вдарило струмом.
Дівчинку доправили у лікарню, але врятувати не вдалося.
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За попередніми даними, до трагедії призвели несправні дроти у будинку. Тобто, напруга надходила від кабелів внутрішньобудинкових мереж, що знаходяться у незадовільному стані.
До слова, взимку у дендропарку Софіївка через службову недбалість працівників, які відповідали за демонтаж атракціону Канатна дорога, загинула малолітня дитина.
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