Пожежа у Чорнобилі: головна версія не підтвердилася

Версія про виникнення пожежі у Чорнобильській зоні в результаті навмисного підпалу не підтвердилася.
Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін.
– Не підтвердилася. Поки що ні, – сказав він.
За його словами, розслідуванням займається поліція Київської області, яка відкрила кримінальне провадження за статтею – Знищення або пошкодження лісових масивів.
Увечері 5 червня Чечоткін повідомив, що на місці пожежі були знайдені факели.
Станом на 17.00, триває ліквідація окремих осередків пожежі у Чорнобильській зоні на загальній площі близько 2 га.
Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.
При цьому рівень радіації у Киїєві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:
- у Києві – 15 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год);
- у Чорнобилі – 31 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год);
- на промисловому майданчику Чонобильської АЕС – 51,6 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).
Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га.
Фото: dsns.gov.ua