Версія про виникнення пожежі у Чорнобильській зоні в результаті навмисного підпалу не підтвердилася.

Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін.

– Не підтвердилася. Поки що ні, – сказав він.

За його словами, розслідуванням займається поліція Київської області, яка відкрила кримінальне провадження за статтею – Знищення або пошкодження лісових масивів.

Увечері 5 червня Чечоткін повідомив, що на місці пожежі були знайдені факели.

Станом на 17.00, триває ліквідація окремих осередків пожежі у Чорнобильській зоні на загальній площі близько 2 га.

Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.

При цьому рівень радіації у Киїєві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:

у Києві – 15 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год);

у Чорнобилі – 31 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год);

на промисловому майданчику Чонобильської АЕС – 51,6 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).









Пожежа у Чорнобилі: головна версія не підтвердилася / 5 фотографий

Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га.

Фото: dsns.gov.ua