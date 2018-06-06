Сховала у шафу і викликала вантажників: жінка побила і задушила свою тітку

У російському Смоленську жінка вбила 76-річну тітку і, щоб приховати злочин, викликала вантажників, які вивезли труп пенсіонерки з дому у шафі.

– 4 червня 2018 року біля 18 години 20 хвилин біля будинку 18/1 по вул. М.Соколовского міста Смоленська біля сміттєвих баків у шафі було виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями, – йдеться у повідомленні, передає УНІАН.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні вдень 57-річна племінниця загиблої кілька разів ударила її по голові милицею під час сімейного конфлікту вдома. Після цього жінка почала душити свою тітку подушкою. Зрозумівши, що вона більше не дихає, зловмисниця поклала жінку до шафи, заклеївши дверцята скотчем, і викликала вантажне таксі.

У свою чергу вантажники, які нічого не підозрювали, вивезли меблі з тілом з дому і викинули шафу до сміттєвих контейнерів.

Зараз слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства. Під час обшуку місця трагедії було знайдено і вилучено знаряддя вбивства, одяг та інші предмети. Розслідування кримінальної справи триває.

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До речі, раніше 7-річну дівчинку, яка зникла у місті Белово у Кемеровській області (Росія), виявили мертвою у старому холодильнику, що стояв на вулиці.