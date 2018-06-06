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Стрілянина у Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень

Сьогодні у Миколаєві сталася стрілянина, у результаті якої чоловік отримав п’ять вогнепальних поранень.

Про це повідомляє видання НикВести з посиланням на заяву поліції Миколаївської області.

– У районі ринку Юліана, що на 3-й Слобідській, сталася перестрілка, у результаті якої хлопець отримав 5 вогнепальних поранень. Відомо, що злочинець втік з місця події на автомобілі. Постраждалого госпіталізували. У відділі комунікацій з громадськістю Головного управління Нацполіціі Миколаївської області додали, що у місті оголошений план перехоплення, – йдеться у повідомленні.

У той же час офіційних коментарів поліції з цього приводу поки немає.

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Стрілянина у Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень / 2 фотографии

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До речі, сьогодні у селі Нижня Стинява Стрийського району Львівської області сталася ДТП – мікроавтобус в’їхав у зупинку.

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