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У Гватемалі знову сталося виверження вулкана

У Гватемалі сталося друге виверження вулкана Фуего.

Вулкан у Гватемалі

У Гватемалі в результаті другого виверження вулкана Фуего кількість загиблих збільшилася до 72 осіб, повідомляє Reuters.

Національне агентство по стихійним лихам почало евакуацію і заявляє, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена ​​скельна порода.

Останню активність вулкана зафіксували на дальній стороні, з видом на узбережжя Тихого океану.

Читайте: Виверження вулкана у Гватемалі: 25 загиблих і десятки поранених

До слова, на південному заході Японії вперше за 250 років прокинувся вулкан Іо Яма. Влада оголосила евакуацію жителів гірських будинків.

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