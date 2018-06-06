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У Києві ворони напали на жінку і пробили їй голову

У Києві агресивні ворони напали на жінку та пробили їй голову дзьобом.

У дворі будинку на вулиці Науки у Києві на жінку напала зграя ворон, у результаті чого її було госпіталізовано з травмою черепа.

Про це повідомили у співтоваристві Київ Оперативний.

– Ворони напали на жінку (близько 50 років) і дзьобом пробили їй голову. На місце виїжджали лікарі швидкої медичної допомоги та після огляду вирішили госпіталізувати постраждалу, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Безпека на воді: як працюють рятувальники на київських пляжах

За словами місцевих жителів, десь у цьому місці у ворон є гніздо і вони його таким чином охороняють.

Нагадаємо, кияни також відзначають нашестя метеликів у місті.

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