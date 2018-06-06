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У Росії на трасі розбився мікроавтобус з українцями

Три людини постраждали внаслідок ДТП у Єфремівському районі Тульської області.

Про це повідомило в середу інформоване джерело, пише Інтерфакс-Україна.

– Минулої ночі на 315 км федеральної траси М-4 Дон зіткнулися Mercedes і Hino. Внаслідок ДТП постраждали три людини, – зазначив співрозмовник агентства.

За попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало 16 осіб, усі вони – громадяни України.

Читайте: У центрі Запоріжжя дерево впало на тролейбус з людьми

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, у березні в Росії автобус з українцями зіткнувся зі снігоприбиральником.

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