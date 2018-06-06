Українська зірка Playboy затримана у Москві за проституцію

У Москві затримали українську модель Віталію Галлямову, володарку титулу Красуня місяця за версією журналу Playboy.

Потреба в коштах змусила Віталію надавати забезпеченим чоловікам послуги інтимного характеру за гроші, повідомляє 24tv.ua.

За словами моделі, її успішна кар’єра різко завершилася, так як зараз в цій індустрії дуже висока конкуренція. Вона розлучилася зі своїм коханим, який був вельми забезпеченою людиною, і змушена виховувати самостійно двох маленьких дітей.

Дівчина отримувала за годину близько 20 тисяч російських рублів (майже 9 тис. грн. – Ред.).

За заняттям сексом її спіймали громадські працівники, які і звернулися в правоохоронні органи. Тепер Галлямова буде змушена виплатити штраф, а також їй загрожує депортація з РФ з подальшою забороною на в’їзд до країни терміном на 5 років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі правоохоронці викрили місцеву жительку, яка організувала надання сексуальних послуг за викликом.