В Одесі напали на відомого американського співака

В Одесі невідомий побив 71-річного американського співака Білла Уоррена.

Про це повідомили в ГУ НП в Одеській області, передає УНІАН.

У співака виник конфлікт з невідомим йому чоловіком, який в ході інциденту кілька разів ударив його по обличчю і руці.

Читайте: Авто вщент: фронтмен гурту Градуси потрапив у ДТП

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

Білл Уоррен – володар двох національних премій США, учень знаменитого Френка Сінатри. Американський співак уже кілька років поспіль приїжджає до Одеси і зовсім не соромиться співати на вулиці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чорноморську Одеської області вночі стріляли у депутата міськради. 54-річного чоловіка госпіталізували з травматичними ушкодженнями стегна.